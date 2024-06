FOTOD | Pilkupüüdvad grillinurgad ja väliköögid, millest inspiratsiooni ammutada

Grillinurga ja väliköögi juures on väga oluliseks elemendiks valgustus. Kuigi suveõhtud on pikad ja valged, siis heas seltskonnas võivad õhtusöögid teinekord varaste hommikutundideni kesta. Valgustid lisavad ka hubast meeleolu ja loovad nauditava atmosfääri. Õue valgusteid valides jälgi ainult, et need oleksid veekindlad ja mõeldud õueruumis kasutamiseks.