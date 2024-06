Kardinad peavad akna ees istuma valatult. Inetu on, kui kardinad on liiga pikad või liiga lühikesed või liiga kitsad. Akna mõõtmise kohta leiab infot internetist, aga kõige kindlam on võtta ühendust kardinaõmbleja või avakatete müüjaga ning lasta endale täpselt mõõtmise reeglid ära seletada või spetsialist kohale kutsuda. Üldine reegel on, et pikkade kardinate puhul peaks kangas langema täpselt põrandani või isegi mõned sentimeetrid põrandapinnale. Juhusliku koha peal lõppevad kardinad mõjuvad ruumis veidralt ja vale proportsioon torkab häirivalt silma.