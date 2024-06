Sisearhitekt Maija Rasila jagab lihtsaid ja taskukohaseid disaininippe, kuidas interjööri põnevamaks muuta

Eesti disain on pikalt olnud mõjutatud Põhjamaadest. Näiteks on siinsed maitsed sarnased soomlaste omadega, kuid üllatuslikul kombel on soomlased palju julgemad värvikasutajad. Põhjamaade ühe suurima veebipõhise disainipoe Finnish Design Shopi tegevjuht Noora Tirkkonen tunneb hästi mõlema riigi kliente ja julgeb tõdeda, et eestlased hindavad endiselt rahulikumaid värve, ent soomlased on viimastel aastatel järele jõudnud maailma vallutanud värviküllasemate interjööride trendini. „Samas näeme, et ka Eesti ruumidesse, nii era kui ka avalikesse, on värvilised sädemed vaikselt integreerumas.“