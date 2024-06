FOTOD | Eesti arhitekti loodud innovaatiline väikemaja jõudis üleeuroopalisel disainikonkursil finalistide sekka

Vaid 19 ruutmeetrine Jägala Joa lähistel paiknev moodulmaja sündis ideest looduskaunist keskkonda võimalikult vähe rikkuda. Seetõttu toodeti kõik hoone elemendid tehases ja monteeriti kokku kohapeal. Tehasemaja valik aitas vähendada jäätmeid, minimeerida kulusid ja ehitusaega.

Piil, mis tuleneb eestikeelsest sõnast piiluma, on elegantne, üheksa meetri kõrgune kokkupandavad puumaja, mis viib loodusesse minemise täiesti sõna otseses mõttes kõrgustesse. Nagu nimigi ütleb, pakub kõrgusesse tõstetud maja imelisi loodusvaateid.

Arhitekt Arseni Timofejevi sõnul on Piil väikemaja puhul tegemist prototüübiga, kus sai testida erinevaid ideid. „Üks neist oli puidu kaasaegne kasutamine võimalikult paljudes olukordades. Nii on siseruum valmistatud tammespoonist ning duširuum osaliselt atsetüleeritud männist. Väljas on aga kogu fassaad, katus ning terrass valmistatud Thermory termomänni ja termosaare erinevatest profiilidest.“ Piil võitis mullu ka väikemaja kategoorias Thermory disainiauhinna.

Väikemaja põhimahust eendub konsoolne maapinnast nelja ja poole meetri kõrgusele tõstetud elukorrus. Selline lahendus pakub elutoast avarat vaadet loodusele ning tekitab eluruumi alla kaetud terrassi. Elamusse pääseb hoone küljelt diskreetselt varjatud ukse kaudu. Hoone jalaosas paiknevad trepihall ja sporditarvete hoidla. Üleval põhikorrusel asuvad elutuba, kööginurk, voodi, klaaskatusega pesuruum, panipaigad kaks kodukontori kasutuseks sobivat ala ning suur võrkkiik.

Erinevad tasandid võimaldavad ruumiga loovalt suhestuda ning kasutada ruumi vormivaid horisontaalseid pindu laudade või istmetena. Toale annab avarust massiivne nurgaaken, mis ulatub maja esiküljelt katusele.

Hoonet kandev terasest sõrestikkonstruktsioon on „jalas“ osaliselt eksponeeritud. Kuigi kandev konstruktsioon on terasest, on hoone põhimaterjaliks puit. Terasest elemendid on värvitud mustaks, et viia need tagaplaanile ning tõsta puidu erinevad liigid ja kasutusviisid esiplaanile.