Garderoob liiga väike? IKEA korrastuslahendused, mis maksavad alla 10 euro!

3. Sea korda jalatsiriiul

4. Hoia hooajalised riided eraldi

Kinnised hoiukastid on sobivad hästi hooajaliste riidete tolmuvabalt hoiustamiseks kuni neid jälle vaja läheb (näiteks PÄRKLA hoiukast hinnaga 1,50 eurot). Mõned hoiukastid on varustatud ventilatsioonivõrkudega, et riietele pääseks ligi värske õhk. Hea mõte on hoida neid ülemisel riiulil, mis sageli raskesti ligipääsetavuse tõttu vähem igapäevaselt kasutatav on ning pakub seetõttu head hoiuruumi. Kasuta ülemist riiulit, et hoiustada hooajaliste riiete või spordivarustusega hoiukaste. Või laienda oma garderoobi ning pane hoiukastid hoopis voodi alla.