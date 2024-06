Kuidas pääseda sääseterrorist – milliseid taimi aeda istutada ja kuidas valmistada sääselõksu?

Kui sääsed on sinu aias endale meelepärase koha leidnud, siis päris lahti neist on üsna võimatu saada, kuid suurema putukakoloonia leviku takistamiseks on võimalik üht-teist siiski ära teha. Kemikaalid võivad sääskede vastu võitlemisel olla tõhusad, kuid parem on neid oma aias vältida, sest seal tahavad end hästi tunda ka aiale kasulikud putukad ja satikad. Jagame nõu, kuidas sääseterrorist täiesti looduslikke meetodeid kasutades pääseda — loe, milliseid taimi oma aeda istutada ja milliseid sääskedele paljunemiseks soodsaid tingimusi oma õuel vältida!