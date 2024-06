Puugid on liikvel! Häid nippe, mille abil kutsumata külalised aiast eemale peletada

Tundub, et tänavune suvehooaeg on hoolimata käredast talvest üpriski puugirohke, sest juba praegu on paljud aiapidajad pidanud puukidega rinda pistma. Puugi saamiseks ei pea minema isegi metsa - puuk võib end ohvri külge haakida ka koduaias või linnapargis. Jagame nõuandeid, kuidas aed ohtlikele putukatele ebameeldivaks elukohaks muuta ja ise muretult suviseid aiarõõme nautida!