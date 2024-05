Eksperdid: kinnisvaraostjad eelistavad päikesepaneelidega varustatud maju

„Kui elektrihind püstitas üha uusi rekordeid, kasvas kinnisvaraportaalides hüppeliselt päikesepaneelidega varustatud eramute ja kortermajade otsingumahud. Samamoodi suurenes järsult elektriautode laadimisvõimaluste kaardistamine, kui valitsus avalikustas mootorsõidukimaksu plaani,“ rääkis Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe. Tema sõnul näitab Kinnisvara24 portaali statistika, et nii päikesepaneelide kui ka elektriauto laadimiskohaga kinnisvarakuulutuste otsingud on viimase aastaga mitu korda suurenenud. Nõudlus nende järgi kasvab tema hinnangul tulevikus veelgi, kui arvestada, et päikesepaneeli omades on võimalik elektriautot kodus tasuta laadida.

„Sarnaste kinnisvarapakkumiste puhul on selge konkurentsieelis majal, mille katusel toodavad elektrit päikesepaneelid. Samas soovivad ostjad kindlasti teada, millised on päikesepaneelidega seotud püsikulud ja tasuvusaeg,“ selgitas Uibomäe. Kinnisvara24 portaalis on praegu pakkumisel 793 korterit ja eramut, mille kuulutuses on märgitud päikesepaneelide olemasolu. A-energiaklassiga uusarenduste puhul on see kujunenud juba standardiks.

Samas ei tooda päikesepaneelid enam majaomanikele tulu, nagu see oli veel mõned aastad tagasi, sest väiksemate ja suuremate päikeseparkide arv on plahvatuslikult suurenenud. Sellele on kaasa aidanud ka nende paigaldamiseks mõeldud KredExi toetused. Elektrilevi andmetel on päikeseparkide maht viimase viie aastaga neljakordistunud ning nende võimsus kokku on tänaseks tõusnud üle 800 MW. Seetõttu toodavad suvel päikesepaneelid Eestis juba nii palju elektrit, et päikesepaistelise ilmaga kujuneb selle hind miinusmärgiga ning tootjatel tuleb võrgutasusid arvestades elektrit müües peale maksta.