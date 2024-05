Oivaliselt maaliline kodu Otepää kuppelmaastikul kütkestab kunsti ja kergelt metsiku õuealaga

Suurepärased vaated, reljeefne maastik, avarus ja privaatsus – need on ühe Otepääl asuva kodu märksõnad. Pealinnast Eesti teise otsa kolimisel mängis suurt rolli tõsiasi, et Otepää on koduomanike arvates Eesti kõige looduskaunim piirkond ja seal on ka väga hea infrastruktuur. Mööda ei saa vaadata ka kinnistu suurusest – tervelt kakskümmend hektarit oma ruumi. Tallinnas seda endale naljalt lubada ei saa...