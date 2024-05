Parimatest parim! Roofit.Solar võitis Red Doti disainiauhinna kõrgeima tunnustuse, mille on varem võitnud ka Ferrari, Apple ja Sony

Roofit.Solar pälvis võidu päikesekatuse NuClick® eest, mis ühendab endas põhjamaiselt minimalistliku disaini ja silmale nähtamatu tipptasemel päikeseenergiat salvestava tehnoloogia.

Red Dot Award 2024 konkursile laekus võistlustöid 60 riigist. 39-st eksperdist koosnev žürii leidis, et eestlaste loodud päikesekatus tähistab suurt edusammu päikeseenergia kasutamises ehitussektoris – seda tehniliselt, funktsionaalselt ja eelkõige esteetiliselt. „Pidasime oluliseks tunnustada seda projekti kõrgeima auhinnaga, et innustada kogu ehitustööstusharu nende eeskuju järgima. Nende potentsiaal on tohutu!“ seisis žürii kommentaaris.

„Red Dot: „Best of the Best“ disainiauhinna saamine on tunnustus mitte ainult Roofit.Solar disainitiimile, vaid ka kõikidele meie globaalsetele partneritele ning see esindab meie pidevat püüdlust tuua turule uuenduslikke ja inspireerivaid lahendusi,“ ütles Roofit.Solar tegevjuht Andres Anijalg.

NuClick® näeb välja nagu klassikaline metallkatus, kuhu on integreeritud uusim päikesetehnoloogia ilma stiili või paigaldamise lihtsust ohverdamata. Katus on ehitatud vastupidavaks ja taluma äärmuslikke ilmastikutingimusi.

Roofit.Solar ekspordib 95 % Eestis toodetud katustest ja neid leiab väärikatel hoonetel üle Euroopa 23 erinevas riigis. „Usume, et tegu on keskkonnasõbraliku ehituse tulevikutehnoloogiaga, mis hakkab olema eelistatud alternatiiv paneelidele,“ ütles Anijalg. Eestis on Roofit.Solari katus Tartu Ülikoolil, Rahvusraamatukogul, osaliselt Meremeeste Haiglal ja teistel hoonetel. Paljudel muinsuskaitse alustel hoonetel on see katus ainus võimalus päikeseenergia kasutamiseks, sest arhitektuurilise stiili säilitamine on ülioluline ja standardsed päikesepaneelid pole lubatud.

Nüüd nopib päikesekatus järjest disainiauhindu. Aasta alguses võitis Roofit.Solar NuClick® veel kaks mainekat auhinda: iF Design Award 2024 ja German Innovation Award 2024. Roofit.Solar pälvis auhinna Red Dot Award 2024: Product Design võistlusel kategoorias Urban Design alakategoorias Building Elements.