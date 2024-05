Kuidas aias säästlikult vett tarbida?

Meie jaoks nii loomuliku pideva puhta kraaniveega varustamise taga peituvad keerukad puhastus- ja jaotusprotsessid ning põhjendamatu kraanivee raiskamine võib ohtu seada vee jätkumise kõigi tarbijate jaoks. Tallinna Vee veekvaliteedi juhi Kristiina Sooviku sõnul näitas juba möödunud nädalavahetus, et veetarbimine kasvab suviste ilmade korral tuntavalt. „Esimene suvesoojade ilmadega nädalavahetus tõi mõnes piirkonnas kaasa lausa 25% veetarbimise kasvu. Eriti rohkelt vett kulus Nõmmel ja teistes eramajade ja aedadega piirkondades,“ ütles Soovik ja selgitas, et veetarbimise kasv tulenes eelkõige aedade kastmisest, aga ka suvehooajaks valmistumisest. „Täideti basseine ja veekogumisnõusid, tehti suvehooaega ettevalmistavaid korrastustöid, näiteks pesti aiamööblit, aknaid ja terrasse,“ tõi ta välja.

Kasuta vee aurustumise vähendamiseks multši. Multšimine aitab hoida mulla niiskust, et taimi saaks kasta harvemini. Multše on müügil erinevaid, mistõttu on oluline jälgida, et soetatakse toode, mis on konkreetsele taimetüübile sobilik.