MOOD JA KODU | Moelooja Triin Kärblase energiast pakatav maailm ühendab endas Pariisi, Bali ja väeesemed

Kohtume Triinuga tema värvikirevas ja detailiderohkes stuudios. Naise kodu on uus ning alles hakkab oma ilmet võtma ja ennast looma. „Mul on kodu praegu hästi helge ja valge. Justkui tühi ruum. Kui siin stuudios on palju värve, siis seal on kõik veel puhas. Seal ei ole veel minu jaoks ajalugu, vaid on koht, kust hakata uut maailma looma,“ räägib Triin.