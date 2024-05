Bolt näitab suunda! 40 kg auto turvapatju sai uue elu tänavamööblina

Futuristlikku Living Vroom mööblikollektsiooni kuulub kuus eset: tumba, tugitool, diivan, suur lillelamp, väiksem põrandalamp ja kohvilaud.

Valdavalt vanadest turvapatjadest valmistatud kollektsiooni loomiseks sukelduti romulatesse. Kokku kasutasid ITG disainerid toolipatjades ja lampides kuni 35 turvapatja. Toolialuste 3D-printimiseks kasutati kokku kuni 40 kg turvapatju.

Tooli ja diivani alumised osad on on tugevdatud klaaskiuga ning lampe varustavad elektriga sisseehitatud päikesepaneelid. Kollektsiooni materjalid ja modulaarne disain tagavad, et mööbel suudab taluda nelja aastaaega ja on samal ajal ka transporditav.

Interesting Times Gang’i innovatsioonijuht Sean Barret ütles: „Materjalide taaskasutamine on midagi, mida me loomulikult armastame teha, kuid koostöö Boltiga tähendas töötamist oma elu ära elanud autodega — midagi, mida me polnud varem kasutanud.

Meie loominguline protsess viis meid „Ameerika retrost“ „Mad Maxini“, kuid lõpuks otsustasime millegi loomulikuma, kuid samal ajal mängulisema kasuks. Projekt ühendab kaks näiliselt vastandlikku suunda: täiustatud tehnoloogia, milleks on 3D-printimine taaskasutatud materjalidega, ning nn vana-kooli avalikud ruumid, mis on unikaalselt kujundatud. Mööbli alus on 3D-prinditud taaskasutatud turvapatjadest ja tugevdatud klaaskiuga, et see kestaks ka välitingimustes. Tavalise igava tänavavalgustuse asemel kavandasime päikesetoitel lambi. See näeb välja nagu hiiglaslik lill, mis laeb päeval ja süttib pimedas, ning tekitab tunde, nagu kõnniks pargis.“

Bolti loovstrateeg Liisa Ennuste: „Meie jaoks oli loogika lihtne. Praegu on Euroopas 252 miljonit autot, mis sõidavad ringi - tegelikult pargivad 95% ajast - ja see number kasvab jätkuvalt. Linnade jaoks tähendab see, et inimestele jätkub vähem väärtusliku linnaruumi. Me teame, et jagatud liikuvus võib vähendada autokasutust ja seeläbi avada linnas rohkem ruumi inimestele sobivateks kohtadeks. Living Vroom mööbliprojekt oli suurepärane metafoor sellest.“