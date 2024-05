Kas puitarhitektuur on tõepoolest betoonist süsinikneutraalsem?

TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert Kadri-Ann Kertsmik selgitas, et hoonete olelusringi jalajälje mõõtmisel võetakse arvesse ehitusmaterjalide tootmist, transporti, ehitusest tekkinud jäätmeid, hoone ekspluatatsiooniga seotud kulusid, muuhulgas hooldust, remonti ja kasutatavat energiat, aga ka potentsiaalset hoone demonteerimise mõju ning jäätmetöötlust. Kogu selle arvutamise aluseks võetud hoone eluiga on 50 aastat. Suurima osa hoonete olelusringi jalajäljest moodustab tarbimisaegne energia, kuid ka ehitatava kehami juures võetakse arvesse nii tehnosüsteemide, fassaadimaterjalide, vundamentide kui hoonekarkassi jalajälge.

Neljas üritus aga õnnestus ning seni suurimaks Eesti puithooneks on 2020. aastal ehitatud Pelgulinna Riigigümnaasium (PERG). Huvitav on aga võrrelda betoonist ehitatud Mustamäe Riigigümnaasiumi süsiniku jalajälge puidust ehitatud Pelgulinna Riigigümnaasiumi omaga. Mõlemad on sama suured ja detailides kompromissitu arhitektuurikeelega hooned, mille ehituseelarved olid aga väga erinevad. Samal perioodil ehitatud MURGi maksumus jäi 16 miljoni euro juurde, PERG läks maksma 25 miljonit.

Koolihoonete meistrina tuntust pälvinud Arhitekt Must on paraku pidanud mitmel korral puidust loobuma, põrgates kokku reaalsuse ehk tellijate eelarvega. Nii juhtus näiteks Tabivere Põhikooli, Kärdla Kooli ja Mustamäe Riigigümnaasiumi (MURG) puhul – kõigi kolme kooli arhitektuurivõistluse töös oli puidust ehitamise võimalus kirjeldatud, kuid lõppkokkuvõttes ehitati hooned betoonist ja terasest, kasutades puitu dekoratiiv- või fassaadmaterjalina.

Arhitektuuribüroo Arhitekt Must arhitekt Alvin Järving nentis, et viimastel aastatel on puitarhitektuur olnud arhitektuuri ja hoonete ehituse süsinikneutraalsuse sümboliks ning arusaam, et puidust ehitamine on süsinikuneutraalne, on olnud justkui rusikareegel. „Puit on ennast tugevalt kõikvõimalike arhitektuurivõistluste tingimustes sisse seadnud ning oleme ka arhitektidena aastaid panustanud sellesse, et puidu kasutusega maailma parandada,“ lisas Järving.

„Me kujutame võib-olla ette, et puidust ehitamine tähendab täispalgist majade kerkimist, kuid piltlikult öeldes ei seisa ükski palk niisama heas usus püsti ning ka puidust hoonetes kasutatakse terast, betooni, tehnosüsteeme, igasuguseid kinnitusi, armatuuri jne, „ ütles Kertsmik, kes MURGi ja PERGi jalajälge mõõtis tuginedes sealjuures eesti esimesele süsiniku jalajälje meetodile ja materjalide andmebaasile. Gümnaasiumide jalajälje arvutusel selgus, et vahe on minimaalne – Pelgulinna riigigümnaasiumi heide on kõigest kahe kilogrammi CO2 ekvivalenti võrra väiksem (ruutmeetri kohta aastas).

Puidul on tohutu potentsiaal, kuid hetkel teeb betoon talle silmad ette

Üheks põhjuseks on puithoonete ehituseks kasutatav ristkihtpuit ehk CLT, mis on kõrgelt töödeldud ehitustoode. „Põhimõtteliselt võib öelda, et praegu on Eestis betoonist ehitamine isegi keskkonnasõbralikum – meie betoonitootjad on väga kõvasti arenenud ja optimeerinud oma tootmisprotsesse, et konkureerida Skandinaavia turul. Puidutööstusettevõtted ei ole veel sellega niivõrd suurel määral tegelenud,“ tõi Kertsmik ühe põhjusena välja.

Lisaks tõi ta näitena asjaolu, et Euroopa bituumeni süsiniku jalajälg on vähenenud kümne aastaga kolm korda puhtalt tänu sellele, et ka selle tootmine on optimeeritud. „Me ei räägi siin ainult taastuvast materjalist, oma mõju avaldab loomulikult ka protsesside optimeerimine,“ täpsustas ta.