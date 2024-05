ELAVAD KODUD | Looduslähedane kodu Viimsis on kui rahuoaas, kus sõbrad on alati oodatud

Liisa Nirgi kodu on kui rahuoaas. Mahe, keskkonnasõbralik ja loodusega harmoonias kulgev kodu on Happy Home’i Taani maja. Peamiseks ehitusmaterjaliks on valitud ristkihtpuit, mille puhul on kogu ehitusprotsessi ökoloogiline jalajälg oluliselt väiksem. Ristkihtpuidul on positiivne CO 2 bilanss ja ehitusprotsess on kiirem, puhtam ja vähem mürarikas kui kivimaja ehitusel.