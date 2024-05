Täpne mõõtmine ja hea plaan on eduka korralduse aluseks

Väikese köögi korraldamine

Mida väiksem on olemasolev ruum, seda kitsamad on erinevad tsoonid – on oluline korraldada kogu olemasolev ruum võimalikult ergonoomiliselt. Seega on tsoonideks jaotamine võtmetähtsusega, sest on mugav, kui külmik asub tööpinna läheduses ning valamu suhteliselt lähedal tööpinnale ja pliidile.

Kompaktsed lahendused väikestele köökidele

Väike köök on suhteline mõiste – igaühele tähendab see midagi täiesti erinevat. Mõned arvavad, et 14 ruutmeetri suurune ja aknaga eraldi köök on pisike. Teistel on ainult kööginurk elutoas või koridoris või mõne meetri kaugusel asuvas toas. Tegelikult ei ole mõtet määratluse „väike köök“ definitsiooni otsida, parem on keskenduda sellele, mida võiks teha, et olemasolev ruum praktiliselt korraldada. Ideaalseks valikuks on väikestele köökidele mõeldud kompaktsed lahendused. Suurepärased on näiteks kahe kütteplaadiga pliidid, 45 sentimeetri laiused nõudepesumasinad või tööpinna alla paigaldatavad külmikud. Kui suurele nõudepesumasinale napib ruumi, ei tasu sellest täielikult loobuda – parem on paigaldada õhuke versioon ja kasutada seda veidi sagedamini.