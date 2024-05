Lihtsad ja praktilised näpunäited, kuidas õhusaaste tekkimist kodus vältida

Suvi koos päikesevalguse, õitsevate taimede ja rohelusega on kohe käes. Suvehooajal kasvab aga ka õhusaaste, sest kuum, vaikne ja kuiv ilm võib põhjustada saasteainete kogunemist õhus, mida me hingame. Eriti keeruline on see hooaeg allergikutele. Aga kas teadsite, et õhk, mida me siseruumides hingame, võib olla saastunum kui õhk väljas? IKEA sisekujundaja annab nõu, kuidas seda paremaks muuta.