Suurepärane! Eestis loodud TV-alus JALG pälvis maineka Red Doti tootedisaini auhinna

Red Dot on maailma prestiižsem disainiauhind, mille rajas Design Zentrum Nordhein-Westfalen 1955. aastal Saksamaal, tänaseks on sellest kujunenud ülemaailmselt tunnustatud kvaliteedimärk. Red Dot tootedisaini auhinnaga autasustatakse parimaid tooteid moest kuni olmeelektroonika, sõidukite, meditsiinitehnika ja mööblini.

JALG ühe autori ja ettevõtte juhi Veiko Kallase sõnul on auhind tunnustuseks Eesti tööstusdisainile ja sajandite pikkusele puidutöö traditsioonile. „Meie eesmärgiks oli luua minimalistlik disainiobjekt, mida inimesed oma eluruumidesse sooviksid. Ilus disain hoiab ruumi harmooniat ja loob rahulikku energiat – seda on meil praegusel ajal elukeskkonda väga vaja.“ Kallas lisas, et Red Doti auhind ehk disainimaailma tuntuim kvaliteedimärk on tunnustus ettevõtte kodumaisele tootmisele. „Kuigi ekspordime 99,9% oma toodangust, on 100% meie tootmisest Eestis,“ tõi ta välja.