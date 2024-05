Eksperdid annavad nõu | Kuidas seada sisse mugav ja funktsionaalne terrass?

Väga oluline on, et mööbel oleks lihtsasti hooldatav ja vastupidav, eriti meie kliimas. Iga materjal nõuab teatud tüüpi hooldust, olgu selleks siis regulaarne puhastamine või spetsiaalse katte kasutamine. Hea oleks, kui kangas oleks vee- ja päikesekindel. Lisaks oleks aiamööbli puhul hea hoiduda väga struktuursetest kangastest.

Mugavus ja funktsionaalsus peaksid olema kõige tähtsamad aspektid, mida aiamööbli valikul jälgida. Tihti on ilusa terrassimööbli probleemiks see, et mööbel on ebamugav. Või vastupidi – aiamööbel on küll mugav, aga seda on raske tõsta või see lihtsalt ei sobi meie muutlikusse kliimasse. Hea õuemööbli eeldus ongi harmoonia mugavuse ja funktsionaalsuse vahel.

Terrassimööbel peab olema vastupidav ja ilmastikukindel, et taluda päikest, vihma ning tuult aasta ringi. Vali aiamööbel, mille raam on valmistatud vastupidavatest materjalidest, nagu näiteks alumiinium, roostevaba teras või ilmastikukindel puit. Pehme välimööbli puhul tasub veenduda, et poroloon ja kangas sobiksid välitingimustesse.

Funktsionaalne välidiivan Mood on ideaalne igale terrassile! Oot-Oot Stuudio terrassimööbel Mood on disainitud, kasutades spetsiaalset välitingimustesse mõeldud porolooni ja vee- ning ilmastikukindlat vineeri. Kui tavaline poroloon on nagu švamm, siis välimööblil Mood kasutatav avatud pooridega poroloon laseb vee endast läbi. Lisaks on Mood kaetud vee- ja UV-kindla kangaga, mis on valitud spetsiaalselt välitingimustes kasutamiseks. UV-kiirguse kaitse hoiab kangast kiire pleekimise eest ning õige töötlus teeb puhastamise lihtsaks ja kaitseb kangast mustuse eest.

Tänu sellele, et aiamööbel Mood koosneb moodulitest, on väga lihtne istumisala vastavalt vajadusele kohandada. Moodulid on kerged, nii et diivanist tugitoole teha on ülikerge. Samuti saab õuediivanit Mood panna ka murule, sest jalad on disainitud nii, et need ei vaju maa sisse.

Mood on disainitud nii, et seda võib hoiustada õues aasta ringi ega pea iga väikese vihmaga katuse alla viima. Hoia Oot-Oot Stuudio tegemistel silma peal ka Instagramis @ootootstudio.

2. Ehita vastupidav terrass

Isegi kui valitud terrassimööbel on esmaklassiline, ei tähenda see, et terrass sama hästi vastu peaks kui mööbel. Kui oled tüdinenud iga kümne aasta tagant terrassi vahetamisest ja soovid vastupidavamat lahendust, mis kestaks aastakümneid, siis on AS-il MASS sulle lahendus!

Selleks, et terrass kestaks, tuleks valida väärispuidust terrassilauad. Ipe, cumaru ja garapa on äärmiselt hea vastupidavusega puuliigid, mis ei mädane, ei hallita, ei aja pindu ega vaiku ning puidu suure tiheduse tõttu ei pääse ka putukad neile ligi. Lisaks on need ka loodussäästlikum valik, sest nende immutamiseks ei ole kasutatud mürgiseid aineid. (Soomes kaalutakse immutatud puidu keelustamist elamuehituses immutusainete liigse mürgisuse tõttu.) Seega sobivad väärispuidust terrassilauad kõigile, kes eelistavad loodushoidlikku lahendust, mis kestab aastakümneid.

Kas teadsid? Puitu saab vastupidavuse järgi jagada viide klassi, kus esimene klass on kõige parem ja viies kõige vähem vastupidav (vastavalt EVS-EN 350:2016, „Durability of wood and wood-based products“). Puiduklass tehakse kindlaks katsega, kus erinevad puuliigid asetatakse osaliselt mulla sisse ja seejärel jälgitakse, kui kaua puutükid vastu peavad, enne kui need mädanema või lagunema hakkavad. Cumaru ja ipe kuuluvad esimesse klassi, mis tähendab, et tavalistes välitingimustes peaksid need vastu pidama vähemalt 40 aastat. Teise klassi kuuluvad tamm ja lehis, mänd ning valdavalt kõik oksapuud klassi kolm, kus vastupidavus on 5–10 aastat. Viienda klassi puud ei ole vastupidavad ja välitingimustes neid kasutada ei soovitata.