Krunt linna ääres – kas atraktiivne ainult kodu rajajale või ka investorile?

Atraktiivne kodu rajajale

Linna lähedal asuvatesse valdadesse kodu rajamist ajendab mugavus ja kättesaadavus. Linnast välja kolimise plaani tingib tihtilugu soov eemalduda linna kiirest tempost, mürast ja saastest ning seetõttu otsitakse elukeskkonda, mis pakub rohkem looduslähedust, vaikust ja puhtamat õhku. Tahetakse elada linnast eemal roheluses, kuid siiski piisavalt lähedal töökohtadele, haridusasutustele, tervishoiuteenustele ja muudele olulistele teenustele. Kodu paiknemine linnaelu pulseeriva keskuse lähedal tähendab ka rohkem võimalusi meelelahutuseks, kultuuriüritusteks ja sotsiaalseks tegevuseks. Seda kõike – maaelu idülli kesklinna lähistel – linnalähedased vallad pakuvad.

Lisaks praktilistele kaalutlustele mõjutavad inimeste otsuseid linnast väljas elamise kasuks emotsionaalsed ja psühholoogilised tegurid. Mõned otsivad rohkem privaatsust ja isiklikku ruumi ning soovivad rajada kodu suuremale krundile, kui tiheasustusega linnakeskkond seda võimaldab, et luua endale oaas, kus saab lõõgastuda ja taastuda. Teised hindavad kogukonnatunnet ja soovivad elada kohas, kus on tugevad naabruskonna sidemed ning kus on võimalik kogukondlikult osaleda erinevates tegevustes ja üritustel. Nende vaates võiks kodukoht olla piisavalt suur, et oleks inimesi, ja piisavalt väike, et neid inimesi tunda.

Atraktiivne ka väikeinvestorile

Pealinna lähistel on kõrgelt hinnatud ja vähem hinnatud piirkondi. Kõik igapäevaseks eluks vajalik – infrastruktuur (teed, tänavavalgustus), haridus- ja spordiasutused, kaubandus ning teenused on olemas kõigis neis piirkondades, kuid mingil põhjusel on kinnisvarahinnad teatud piirkondades kasvanud kordi rohkem kui teistes. Just nendes teatud linnalähedastes piirkondades tasub kruntide vastu huvi tunda ka väikeinvestoril.