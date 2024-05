Standardi mööbliekspert: just need on 10 levinuimat viga uue kontori planeerimisel

1.Töökohad planeeritakse seljaga käiguteede suunas

Arvutiekraanil toimuv peaks jääma töötajate endi silmadele ning paljude jaoks on väga ebameeldiv, kui nende seljatagune pole varjatud ega turvaline. Probleem kerkib eriti esile avatud kontorites, kus peaks töötajate mugavuse jaoks planeerima töökohad selliselt, et inimeste selja taga oleks liikumist ja muid häirivaid tegureid võimalikult vähe. Kui see pole võimalik, tuleks varjata seljatagune sirmide, kardinate või ruumi jagavate kapisüsteemiga.

2. Sahtlibokside aeg on läbi saanud

Ettevõtetes on oluliselt vähenenud paberimajandus ning töökohad pole enam ainuisikulised, mistõttu pole enam vaja laua all ruumi võtvaid pooltühje sahtlibokse. Peagi pole sahtliboksides piisavalt ruumi, et hoida seal oma sülearvutikotti või muid suuremad esemeid ning seega kogutakse sahtlitesse sageli lihtsalt ebavajalikke pabereid. Märksa paremini sobivad tänapäevastesse kontoristesse püstised mahutid, mis loovad ühtlasi töökohtadele eraldatust. Samuti on üha levinumad hoiukapid, kuhu on võimalik panna isiklikud asjad, mis asetsevad töökohast eraldi ja hoiavad ruumi kokku.

3. Töökoha elektriline lahendus on läbimõtlemata