Tähelepanuta jäänud esik

Esik on esimene asi, mida me ise ja külalised näeme, kui koju sisse astume. Sageli jäetakse aga esiku kujundamine tähelepanuta. Nii jääb ruumile vaid funktsioon. Nii mõnigi kord saab esikust ka panipaik, kuhu lisaks väliriietele ja jalanõudele kogunevad ka (kinga)karbid ja muud väikesemad esemed. Mitmes kodus on esikus end sisse seadnud ka legendaarne kapipealne, kuhu kõik asjad „eest ära pannakse“. Need harjumused aga jätavad ruumist veelgi rohkem sassis mulje (eriti kui esik on väike).