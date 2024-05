Atsetooniga küünelakieemaldaja kui ootamatu kodune abimees! Mida sellega teha saab?

Eemalda põrandalt triipe

Kui sinu plaatidest, betoon- või laminaatpõrandal on koledad mustad kulumisjäljed, vala paar teelusikatäit atsetooni puhtale lapile või paberrätikule ja pühi inetud jäljed ära. Seejärel puhasta ala veega niisutatud puhta lapiga, et eemaldada atsetoonijäägid. Kui oled lõpetanud, viska atsetooniga niisutatud lapp ära või lase sellel kuivada ja seejärel pese nagu tavaliselt.

Vastukaaluks tugevale liimile

See on ilmelt paljudele tuttav stsenaarium: SuperAttaki või mõnda muud tugevat liimi kasutades said sõrmeotsad kogemata liimiga kokku ning on nüüd üksteise küljes kinni. Või vajad liimi, aga kork on tuubi külge kuivanud. Õnneks saad atsetooni abiga mõlemad probleemid lahendatud. Pane veidi atsetooni vatile ning hõõru sellega probleemset kohta.