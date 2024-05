GRILLIHOOAEG KÄES | Kuhu rajada grillinurk? Kas rõdul või terrassil tohib grillida? Kus aias turvaliselt lõket teha?

Päikselised ilmad on kohal ning ilmselt tunnevad paljud, et grillimise, aiapidude ja lõkketegemise hooaeg on lõpuks ometi alanud. Kuhu on kõige targem planeerida grillinurk? Kui kaugel peaks see majast asuma? Kui kaugel võib aga lõket teha? Kas rõdul tohib grillida? Anname vastuseid!