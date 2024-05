FOTOD | Industriaalses stiilis loft Kalamajas kütkestab paekiviseinte ja nutika planeeringuga

Art Depoo majas asuv korter on kujundatud industriaalses stiilis. Korteril on eraldi sissepääs ning kohe välisukse ees oma aianurgake. Loftile iseloomulikku tunnetust annavad kõrged laed ja avatud pinnad. Paksust paekivist seinad on osaliselt nähtavale jäetud. Ülejäänud osa on värvitud lubikrohviga kaetud.