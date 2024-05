Kas ees ootab suvepuhkus? Vaata, kuidas eemaloleku ajal oma kodu kaitsta

Kohandatud erinevatele võimalustele

Olenemata sellest, kas elate suurlinna keskuses või kauges maapiirkonnas, Reolinki tootevalikust leiab teie kodu turvalisuse tagamiseks vajaliku. Kui maja või eramu on linnas, soovitame valida WiFi-ühendusega kaamerad. Nende kasutamiseks on tarvis toiteallikat, mistõttu tuleb tagada pistikupesa olemasolu paigalduskohas. Samuti on vajalik WiFi-ühendus, mis tagab sujuva ja stabiilse videoedastuse kasutaja seadmesse, võimaldades tal oma kodu igal ajal ja kohas jälgida.

Kui teil ei ole läheduses pistikupesa, on sisseehitatud patareidega WiFi-kaamerad heaks alternatiivseks valikuvõimaluseks. Linnamajade ja ridaelamute jaoks on see ideaalne. Nende kaamerate üks suuremaid eeliseid on liikuvus ja mitmekülgsus. Need ei ole seotud pistikupesaga, nii et neid on lihtne liigutada ja paigaldada ilma keerukate juhtmestikutöödeta. Täiendava päikesepaneeli juurde ostmisel saab neid kaameramudeleid toita ka päikeseenergiaga. See muudab need veelgi atraktiivsemaks eriti neile, kes kavatsevad paigaldada turvakaamerad raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse või kellel ei ole võimalust kaamera akut laadida.

Isegi kaugetes asukohtades elavad inimesed leiavad sobiva valiku

Kui paigalduskohas puudub WiFi-ühendus või pistikupesa, soovitame valida 4G-mobiilikaardi ning akutoitega kaamerad (kaart ei kuulu komplekti – see tuleb osta eraldi). Need töötavad tänu sisseehitatud laetavale akule või täiendavale päikesepaneelile, kuid ei vaja WiFi-ühendust, kuna seda tüüpi kaamera võib olla varustatud 4G SIM-kaardiga. Need turvakaamerate mudelid on ideaalne valik talude, talu- või puhkemajade omanikele, kes soovivad oma vara kaitsta.

Videovalve ühel ekraanil