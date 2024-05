Robotmuruniiduki vargusest maja peale kukkunud puuni ehk kuidas kaitsta suvekodu

Kui õnnetuses saab kannatada naabri vara

Suvekodus on sageli nii oma pere laste kui ka külaliste rõõmuks paigaldatud batuudid. Need aga kipuvad suurte tormidega lendu minema isegi siis, kui on vastavalt nõuetele kinnitatud. Nii võivad batuudid kahju tekitada oma varale või ka naabrite majadele või autodele. „Kodukindlustuse juurde on mõistlik valida ka vastutuskindluste kaitse, mis on oluline just selliste juhtumite korral, kui kahjustada saab naabrite või kellegi teise vara. Seega tasub ka vastutuskindlustuse summat valides hoolikalt läbi kaaluda, millist kahju võite tahtmatult naabritele põhjustada,“ räägib Laks.