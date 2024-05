KASULIK | Nimekiri töödest, mis pärast pikka talve vajavad suvekodus tegemist

1. Tuuluta tube

Kui aknad ja uksed on pikalt kinni olnud, tekib ruumidesse ebameeldivalt rõske ja seisnud õhk. Selleks, et koristades kõik tolm välja saada ja ka tubadesse mõnus värske olemine tekitada, ava enne koristamist kõik aknad ja uksed. Alles siis kui suvekodu koristatud ja õhutatud, lükka vajadusel sisse küte ning nii saad olla kindel, et ruumides ringleb värske õhk.

2. Eemalda tolm ja ämblikuvõrgud

3. Pese tekstiilid

Linikud, voodikatted ja muud riidest esemed, mis suvekodus talveks seisma jäid, on tõenäoliselt kogunud endasse päris palju tolmu. Ära unusta neid õige režiimiga pesta, et maakodu hubaseks ja puhtaks muuta. Elektri kokkuhoidmiseks sobib ideaalselt näiteks Samsungi BESPOKE AI pesumasin, mis tehisintellekti abil aitab valida õige veetemperatuuri ning vähendab energiakulu. Nii ei pea sa suure koguse pesu pesemise pärast muretsema.

4. Löö aknad läikima

5. Säti korda õueala

6. Kontrolli üle turva- ja ohutussüsteemid

Talvega võivad patareid või muud elektrisüsteemid üles öelda ehk on äärmiselt oluline, et kontrolliksid turvasüsteemide ja suitsuandruite seisukorda. Suitsuanduritel on selleks tavapäraselt nupp, mis all hoides häält hakkab tegema, ning turvasüsteemid on varustatud ekraanidega, kust saad olukorda kontrollida.