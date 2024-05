Bioplast jõuab järjest rohkem kodudesse. Eestis on sellest saanud uusim sisekujundustrend

Bioplasti saadakse puidutööstuses tekkinud tootmisjääkidest, kasutatud toiduõlist ja muust looduslikku päritolu jääkmaterjalist. Bioplastide arendustöö on jõudnud nii kaugele, et nende füüsikalised ja mehaanilised omadused on ligilähedased kui mitte paremad võrreldes fossiilsete plastidega.

Oluline on, et materjal on vähemalt sama kvaliteetne kui seni kasutatud fossiilne plast. Bioplast ei lähe kollaseks, ei murene, ei lagune niiskuses, on mehhaaniliselt sama vastupidav nagu tavaplast, on läbinud hõõgtraadi testid ning on halogeenivaba. Lisaks sellele on bioplasti ökoloogiline jalajälg võrreldes fossiilplastiga väiksem. Ehk siis CO₂ heide on tunduvalt väiksem.

Porvoos asuvas ABB tehases ringmajanduse põhimõttel toodetud pistikupesade ja lülitite valmistamiseks kasutatakse ISCC Pluss-sertifikaadiga looduslikku bioplasti ning lõpuks on need tooted ka Eestisse jõudnud. Tehase poolt saavutatul on Põhjamaisele elukeskkonnale suur mõju. Esimesel aastal tähendas see 636 tonni võrra CO₂ heitmete vähenemist. Kujutage ette, et te sõidaksite ümber Maa ekvaatori 112 korda või hoiaksite elektrisauna soojana 373 aastat - selline on mõju suurus!

„Selle sarja toodete jõudmine Eestisse on väga tore ja oluline uudis. Tooteinnovatsioon huvitab inimesi, ringmajandus ja keskkonnateemad üldse on ühiskonnas väga aktuaalsed. Bioplast on Eestis uus materjal. SAGA™ pistikupesad ja lülitid on ilusad ja loodussõbralikud. Valiksin ka ise need karged, põhjamaised ja lumivalged lülitid endale koju. Lisaks väikesele keskkonnajalajäljele iseloomustab neid bioplastist sisekujunduselemente ka töökindlus. Bioplasti kasutamine tootmises on nii Eestis kui ka laias maailmas suhteliselt uus teema ning meie Porvoo tehas on selles valdkonnas globaalne liider ja mingis mõttes ajast ees,“ kommenteeris Märt Kostabi, ABB elektriseadmete ärivaldkonna juht.