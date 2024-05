Tasuta infopäeval arutatakse, kuidas kortermajade tulekahjusid ennetada

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) andmetel toimub kindlustatud hoonetes ligi 600 tulekahju aastas, mille kogukahju on viimastel aastatel olnud 15 miljoni euro kandis. Pooled tulekahjudest on seotud korterelamutega, täpsemalt 42 protsenti korteritega ja 8 protsenti korterelamutega.

EKsL-i kahjuennetuse spetsialisti Aliis Kaare sõnul on kortermajade tulekahjusid võimalik ennetada. „Korterelamutes on tulekahjud eriti ohtlikud, kuna tuli võib kiiresti edasi levida naaberkorteritesse, seades ohtu nii inimesed kui ka vara. Korterelamu kahjusummad võivad ulatuda miljonitesse eurodesse,“ ütles Kaar.

Ta lisas, et üks murekohti Päästeameti vaatest on ka igasugused elektripaigaldised. „Vananenud elektripaigaldised ei sobi kaasaegsele elektritarbimisele ja ka statistika näitab, et elekter on tulekahjude tekkepõhjusena tõusutrendis. Lisaks sellele on probleeme ka hoonest evakueerimist puudutavaga – trepikojad on asju täis, tuletõkkeuksi pole või hoitakse neid lahti.“