Tuhandeid tunde koolitusi. IKEA Eesti turu juht räägib, kuidas ettevõtte panustab oma töötajate arengusse

Iga meie töötaja, olenemata ametikohast, õpib sisekujunduse põhitõdesid. Me soovime, et need oleksid meile kõigile tuttavad, et me oskaksime neid kodus kasutada või perele ja sõpradele nippe ning nõuandeid jagada. Üldiselt saavad meie töötajad end harida paljudes valdkondades alates laste kodusest ohutusest kuni stressi juhtimise, kliendisuhete ja muuni.

IKEA Eesti turu juht Marko Põder ütleb, et töötajatesse panustades tugevdab IKEA oma ainulaadset kultuuri ja kogukonnatunnet. Põder lisab, et kokkuvõtlikult iseloomustavad ettevõtet kõige paremini IKEA enda visioon luua paremat igapäevaelu paljudele inimestele ja väärtuspõhised igapäevased tegevused. Üks ettevõtte peamisi väärtusi on pidev areng.

Kas koolitused on töötajate arvates motiveerivad?

Kindlasti. Meie ettevõttes ei küsita üksteiselt: „Kas sa lähed koolitusele?“, vaid: „Millal ja millisele koolitusele sa lähed?“. Meil on kindlalt paika pandud, mitu tundi iga inimene peab koolitusel käima, et kogu tiim saaks areneda. Näiteks müügikonsultandid läbivad konkreetsete tooterühmade koolituse, samas kui magamistoa- või köögiosakonnas konsulteerivad spetsialistid keskenduvad oma osakondades müüdavatele toodetele. Vähemalt kolm korda aastas peab iga töötaja oma juhiga arenguvestluse, et arutada, kuidas tal ametialaste ülesannete, õpieesmärkide ja muu sellise täitmine edeneb.

IKEA töötajad liiguvad vahel karjääri jooksul ühelt ametikohalt teisele. Kas see on samuti osa õpiteekonnast?

Loomulikult. Me julgustame oma töötajaid arenema ja end proovile panema igas valdkonnas, mis neile huvi pakub. Sõltuvalt soovist, teadmistest või oskustest võivad meie töötajad osaleda ettevõttesisestes värbamisprotsessides ja liikuda edasi teistesse osakondadesse: logistikasse, klienditeenindusse, turundusse või ärinavigatsiooni osakonda jne. Isiklik areng võib olla nii vertikaalne kui ka horisontaalne.

Meil on ka ametijärglaste programm, mille eesmärk on koolitada oma töötajatest tulevasi juhte. Alates Tallinna kaupluse avamisest on kaheksa selles programmis osalejat juba järgmises rollis tööle asunud ja praegu koolitame ligi 20 tulevast juhti. Kuid see programm pole ainult juhtidele, vaid pakub ka horisontaalseid arenguvõimalusi, tänu millele spetsialistid saavad oma töövaldkonda muuta.

Mida töötajad IKEA juures kõige rohkem väärtustavad?

Mõne kuu eest oli meil organisatsioonisisene töötuba, kust selgus, et meie tiimi liikmed tunnevad uhkust IKEA jõuliste ja selgete kestlikkuse ning sotsiaalse vastutusega seotud lubaduste üle. Nad tunnevad, et panustavad ühiskonna jaoks suurema väärtuse loomisesse.