Sisekujundaja soovitab: kolm lihtsat nippi uue vannitoa planeerimiseks või olemasoleva uuendamiseks

Ta julgustab väikest ruumi täielikult ära kasutama. Kappide jaoks võiks kasutada ka vaba seinapinda. „Pidage meeles ka valamu all olevat ruumi, mida saab kasutada näiteks sahtlitega kapi jaoks, et igapäevased tarbeesemed oleksid käepärast. WC-poti ja pesumasina kohal olevates kappides võivad hoiustada puhastusvahendeid ja kemikaale, rätikuid või tualettpaberit,“ ütles IKEA sisekujundaja. Vannitoa kompaktsemaks muutmisel tasub tavalise peegli asemel eelistada peeglikappi ning suuruselt võiks olla peegel vähemalt valamukapiga sama lai või laiemgi, et luua ruumile avaram välimus,“ soovitas sisekujundaja.

3. Väikesed aksessuaarid ja valgustus on olulised

Kui ruumi planeering on paigas, siis on aeg sinna lisada detaile, mis annavad toale isikupära. Siiski soovitab sisekujundaja jääda stiili, värvide ning mustrite osas järjepidevaks. Käepidemed, konksud, rätikud, vannimatid ja muud aksessuaarid on osa ruumi lõplikust ilmest ning võiksid omavahel sobituda. Sisekujundaja sõnul võivad need väikesed asjad omavahel kombineerituna ka taskukohase hinna eest vannituba märgatavalt värskendada.

„Soovitan valida aksessuaarid nagu näiteks seebialus, hambaharjahoidjad, WC-hari ja prügikast ühtses stiilis. Kroomitud kraani ja dušiotsiku puhul võiks valida ka teised detailid sarnased, et vältida liiga paljude erinevate metallide või värvide kasutamist. Või vastupidi – kui kogu vannituba on minimalistlik ja valge, võib valida kõik need elemendid mustana, et lisada ruumi sära. Tekstiilid ja dušikardinad on samuti olulised. Isegi kui igal pereliikmel on erinevat värvi rätik, võiksid need omavahel sobida, et säiliks vannitoa korras ilme,“ soovitas Mikvere.