Vau! 1,5 tonni Eesti disaini on teel New Yorgis toimuvale näitusele „UPMADE IN EE“

1,5 tonni eesti disaini on teel näitusele „UPMADE IN EE“. Nii ulatuslikult eksponeeritakse Eesti disaini New Yorgis esmakordselt. Näituse eesmärk on demonstreerida disainerite loovaid lahendusi pakilistele küsimustele: kuidas luua tooteid, mis pole mitte ainult vastupidavad, vaid ka olulised ringmajanduse jaoks? Ja kuidas teha seda nii, et ressursse on mõistlikult kasutatud ja jäätmeid tekib minimaalselt?

Näitusel saab näha näiteks seeneniidistikust loodud sisustust, suitsukonidest valmistatud tarbeesemeid, ümbertöödeldud materjalidest ja vetikatest ülerõivaid aga ka teksaniidi jääkidest pitskleite. Samuti tutvustatakse e-residentsust ja esmakordselt esitletakse toodete digitaalset passi.

„Suured rahvusvahelised projektid saavad teoks eelkõige heade kontaktide olemasolule ning mingile indikatsioonile, et Eesti disaini võiks ookeani taga huvi pakkuda. Lähtusime Ameerika ekspertide tagasisidest, et Eesti jätkusuutlik disain võiks lisaks IT saavutustele USAs huvi pakkuda“ kommenteeris üks näituse kuraatoreid, Ilona Gurjanova.

Tuntud USA disainer Scott Henderson kiidab Eestit: „Eesti on tõeliselt jätkusuutlikkuse eestvedaja. Grupp edumeelseid disainereid on koondunud ja loonud tugeva kogukonna.“ Ta leiab, et kultuuriliselt arenenud linnades on äärmiselt oluline roll disainerite ühendustel ja disaininädalatel. Nii USAs, kui ka Euroopas. „Mida tihedamalt oleme omavahel seotud ja võrgustunud, seda tugevamad oleme.“