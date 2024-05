FOTOD | Loodusesse peidetud kodu, kus aeg seisab ning arhitektuuri peaaegu ei olegi

Kodu omanik otsis kaitset ja peavarju. Kohta, kuhu linna kära ja saginate eest peituda. Koos HW Studio arhitektidega asuti otsima vastuseid. Lisaks kaitse ja peavarju otsimisele andis omanik kaasa ka mälestuskillu, millest inspiratsiooni ammutada: ehmunud laps, kes katab end heleda voodilinaga, ent piilub sealt vaikselt välja, et näha, mis ümberringi toimub.

Voodilina üle pea tõmbamine on ilmselt meile kõigile tuttav tegu; voodilina peidab, kaitseb, mähib ja loob selle alla ruumi, mis on nii turvaline ja intiimne, et hoiab eemal kõik muu.