Joogivee kvaliteet sõltub torustikust. Kuidas teha nii, et värske vesi voolaks igal ajal?

Mõlemal torul on palju häid omadusi. Torude sisepind on väga sile, mis tähendab väikest voolutakistust ja sedagi, et sinna ei teki ega ladestu kahjulikke setteid. Loomulikult on torud ka korrosioonivabad, väga kerged ja hõlpsasti painutatavad, mis vähendab vajalike liitmike kogust ja koos sellega ka võimalikke lekkekohti. Peale muude heade omaduste on PEX-a torul hüdrolööke ehk torustikus järsku rõhutõusu vähendav omadus.