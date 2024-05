KÜTMISHOOAEG LÕPPENUD | Kas korstent tuleks puhastada kevadel või sügisel?

Teadupärast on hooldamata kütteseadmed üks peamisi tulekahju põhjuseid. Alles möödunud nädalal tuli G4Si juhtimiskeskusesse tulehäire Kärdla elamust, kus hoone korstnas oli süttinud tahm. Tänu kiirele reageerimisele sai Päästeamet korstnas tule kustutatud ja suuri kahjusid ei tekkinud, kuid paraku tuleb ette ka traagilisema lõpuga sündmusi. Seetõttu tasub oma kütteseadmeid kindlasti regulaarselt hooldada.

Korstnapühkija Artur Ojala toob näite, et läks kord puhastama ühe kodu korstent, mille kohta omanik ütles, et see on enam-vähem töökorras, vajab lihtsalt tavapärast hooldust. „Kui lõõriharja kaminalõõrist sisse lükkasin, tuli see ootamatult lae alt välja ega suundunudki korstnasse, kuhu oleks tema õige tee pidanud viima,“ meenutab Korstnahing OÜ omanik jahmatavat lugu.

Selgus, et kamina slepe ehk korstnasse sisseminek oli juba nii katki, et seal oli auk sees ning kütmisel poleks suits sinna jõudnudki. Kusjuures klient väitis, et oli vaid paar kuud enne korstnapühkija külaskäiku kaminat korralikult kütnud. „Minu jaoks jäi see suureks mõistatuseks – kuidas see üldse võimalik oli? Hea, et just sel hetkel otsustati korstnapühkija kutsuda, sest kui keegi nüüd oleks sinna tule teinud, siis see oleks inimese ja tema vara jaoks võinud väga kurvalt lõppeda,“ nendib spetsialist.