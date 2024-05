Kuidas kodus vee- ja elektriarveid vähendada? Lihtsad nipid vee ja energia säästmiseks

Hea uudis on see, et kulude vähendamiseks ei pea tingimata elukohta vahetama, sest energiat ja vett saab säästa – ja seega ka arveid vähendada – igas kodus ning seda vaid paari lihtsa nipiga.

„Lisaks tuli IKEA iga-aastasest koduse elu uuringust välja, et 33% Eesti elanikest unistab kodust, mis aitaks neil elada kestlikumalt. Õnneks pole selleks palju vaja – kestlikuma eluviisi saavutamiseks piisab vaid mõne väikese harjumuse muutmisest ning kokkuvõttes pole see hea mitte ainult keskkonnale, vaid ka vähendab elamiskulusid. Mitu tõhusat lahendust koduse ressursikulu vähendamiseks on pealegi lihtsalt teostatavad, taskukohased ega nõua olulisi muutusi elustiilis,“ ütleb IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.

Vähenda veekasutust

Sisekujundaja tuletab meelde, et magevesi moodustab üleilmsest veevarust vaid 3%. Seega on vee säästlik kasutamine mõistlik mitte ainult rahaliselt, vaid ka keskkonna mõttes. Tänapäeval on välja töötatud mitu lahendust, mis aitavad kodus vett kokku hoida. Üks neist on veesurvet tasakaalustava aeraatoriga varustatud segistid, mis vähendavad voolava vee hulka (mõne segisti puhul kuni 50%), kuid hoiavad voolutugevuse parajana. Vett saad säästa ka nii, et oodates, kuni see saavutab soovitud temperatuuri, ei lase sa sellel kanalisatsiooni voolata, vaid kogud ämbrisse või kastekannu ja kastad sellega hiljem toataimi.

Igapäevase käte- või nõudepesu puhul võib säästa märkimisväärsel hulgal vett, lisades oma segistile uduvihmaotsiku. Otsikut on lihtne paigaldada ja see pakub ka võimalust seada veevool kas udu- või pihustusrežiimile. Näiteks käte või nõude pesemiseks on soovitatav kasutada udurežiimi, kuid keedupoti veega täitmiseks pihustusrežiimi.

„Udurežiimis vähendab uduvihmaotsik veevoolu kiirusele 0,25 l minutis ja pihustusrežiimis kiirusele kuni 1,9 l minutis. Tavasegistite veevoolukiirus on umbes 5,7 l minutis. Teisisõnu võib selline otsik säästa udurežiimis kuni 95% ja pihustusrežiimis kuni 66% vett,“ ütleb Mikvere.