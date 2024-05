FOTOD | Elegantne kahetoaline kodu üllatab efektsete aktsentide ning läbimõeldud lahendustega

51.80 m² pilkupüüdva pesa siseviimistluses on kasutatud heledaid värvitoone, millele lisavad omakorda põnevust ja kontrasti hoolikalt valitud sisekujunduselemendid. Sinakashallis köögis tõmbab tähelepanu oskuslikult ära kasutatud pind. Kuna kodu mõlemad toad on muudetud magamistubadeks, on köögis ka väike, ent mugav puhkeala. Veinipunane väike sametine diivan ning efektsed laelambid lisavad elegantsele köögile killukese vürtsi ja ootamatust.