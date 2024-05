FOTOD | Rahvusvahelise arhitektuurivõistluse žürii valis Tallinna südalinna uue kõrghoone kavandi

Võidutöö rikastab ümbruskonda

Rahvusvaheliselt hinnatud arhitekt ja disainer, arhitektuuribüroo Naço asutaja Marcelo Joulia on maailmas loonud tuntud hooneid, hotelle ja restorane näiteks Pariisi, Dubaisse, Shanghaisse, Buenos Airesesse. Joulia sõnul täiendab uus hoone Tallinna siluetti ja ühendab looduse linnaeluga. „Lumière’i disainis on kaks sammast: keskkond ja innovatsioon, milles peegeldub meie pühendumus jätkusuutlikumale eluviisile,“ märkis ta. Arhitekti sõnul eristub see teistest hoonetest voolujoonelise vormi poolest, mis on inspireeritud linnaarhitektuuri ümaratest vormidest ja vanalinna kindlusmüüri tornidest. Hoone tuleb heledates toonides, mis on omakorda inspireeritud Eesti loodusest, virmalistest, peegeldusest merel ja lumel. „Nagu nimigi ütleb, lisab see kõrghoone valgust nii linna panoraamile kui ka sära inimeste igapäevaellu,“ lisas Marcelo Joulia.