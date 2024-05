Kuidas saada tunnustatud maailma ühe parima kontorina? Heidame pilgu Wise’i uude kontorisse

Keset Kalamaja, Volta tänava ääres asuv hoone saab 2025. aasta kevadest töökoduks enam kui 2000 inimesele. Seltskond on rahvusvaheline, mõnikord on inimestel tööl kaasas ka koduloomad. Kui koroonaaeg näitas, et tööd saab suurepäraselt teha ka kodust või välisriigist, siis Wise’i puhul on näha, et üha enam töötajaid soovib aktiivselt kontorisse naasta. „Uus kontor võiks kindlasti üha rohkem inimesi kohale meelitada. Koos töötamine toetab uute ideede sündi ja inspireerivat omavahelist suhtlust. Mida rohkem inimesi kontoris käib, seda enam on meie tiimiliikmed maininud, et koju jäädes tekib neil paratamatult FOMO („fear of missing out“ - hirm millestki ilma jääda toim.), sest kontoris toimub alati midagi põnevat,“ räägib Reisner. See kannustabki projektitiimi panustama detailideni läbimõeldud Wise’i uue kodu loomisesse, et pakkuda rahvusvahelisele tiimile võimalikult unikaalset töökeskkonda. „Näiteks kaasame nii oma töötajaid kui ka kunstnikke ruumide ja mööbli loomisesse, et ruumid oleksid samal ajal nii põnevad kui ka mugavad ja mõttetööd ergutavad.“