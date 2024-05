Millal triikraud välja vahetada? Kui kaua peab triikraud jahtuma, enne kui võid selle ära panna?

Elektriseadmed on G4Si erakliendiüksuse juhi Tarmo Pärjala sõnul kõige sagedamini tulekahjude põhjuseks. Kuigi triikraud pole nende seadmete seas esikohal, siis kahjud, mis võivad sellest tekkida on väga suured. Pärjala meenutab ühte juhtumit, kui Narva korteris tekkis tulekahju just vooluvõrku unustatud triikraua tõttu.

„Ühel õhtul oli kolmekordse kortermaja teise korruse aknast näha suitsu. Enne päästemeeskonna saabumist hakkas üks vabatahtlik Sillamäe päästekomando päästja hoonest inimesi evakueerima ja valmistas päästjatele ette sisenemistee põlevasse korterisse. Kohale saabunud päästjad kõigepealt lokaliseerisid ja seejärel likvideerisid tulekahju. Kahetoaline korter sai suuri kahjustusi ja elu kaotas seal viibinud kass,“ kirjeldas Pärjala.

Triikraua kasutamisel on mitu levinud viga, mis võivad olla potentsiaalseks tuleohuks, möönab Netiabi Hoolduskeskuse esindaja Anton Rütman. Üks neist on seadme ülekuumenemine. „Seda võib põhjustada vigane küttekeha või temperatuuriandur,“ selgitab ta. „Paraku seda kodus kontrollida ei saa ja ainus variant on jälgida triikraua tööd. Näiteks, ega see ei tööta madalatel temperatuuridel liiga võimsalt?“

Ohtlik on ka see, kui koduloom on toitekaabli isolatsiooni purenud või on see lihtsalt juba päevinäinud. „Kui kaabel on vigastatud, ei tasu seda teibiga uuesti tagasi kokku panna. Odavam ja turvalisem on lasta kaabel ära vahetada,“ toonitab spetsialist.

Tähelepanu tuleb pöörata seinapistikule, kaablile ja muudele osadele, kui need triikimise ajal tavapärasest kuumemad või teist värvi tunduvad. „Ebatavalised lõhnad ja sulanud plastik on selged märgid, et triikrauaga on midagi valesti,“ rõhutab Rütman ja lisab, et see käib kõikide koduseadmete kohta, olgu selleks televiisor või elektriline hambahari.