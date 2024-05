Tähtajatu üürileping, rohelus ja ökonoomsus ehk mida otsib Z-põlvkond kinnisvaraturult

Kui eelnevatel põlvkondadel oli esimese kodu soetamisel abiks pangalaen, siis Uus Maa Five Stars maakleri Ly Johansoni sõnul ei soovi tänased noored endale liigseid maksekohustusi võtta. „Ülemaailmne trend näitab, et Z-generatsioon eelistab omamise asemel rentida, seda nii auto kui ka kinnisvara puhul. Noored soovivad paindlikkust, nad ei taha võtta suuri laenukohustusi ega olla ühe kohaga elu lõpuni seotud.“

Johanson lisas, et üürikodud on noortele meelepärasemad, sest pakuvad suurt vabadust – igal ajahetkel saab lihtsa vaevaga elukohta vahetada, olgu selleks teine linn või riik. „Asjade omamise ja end püsivalt kodumaaga sidumise asemel paneb Z-põlvkond rõhku maailma avastamisele ning heale elukvaliteedile. Seetõttu eelistavad noored üha enam tähtajatu üürilepingu võimalust.“

Ka Kinnisvara24 analüüs kinnitab, et Z-põlvkonda kuuluvad noored huvituvad eelkõige üürikorteritest. „Enamik noori ei üüri korterit üksi, vaid koos elukaaslase või sõpradega. Nii saab endale lubada paremas asukohas ja seisukorras üürikodu,“ lausus portaali tegevjuht Urmas Uibomäe.

Üürikorteri valikul eelistatakse piirkondi, kus asuvad restoranid, pargid ja spordiklubid. Korterit soovitakse üürida pigem uusarendusse või renoveeritud, hea planeeringuga väiksemasse hoonesse. Kinnisvara24 otsingustatistika näitab, et oluliseks otsingukriteeriumiks on rõdu või terrassi olemasolu ja paljude noorte jaoks ka see, et üürikorteris oleksid lemmikloomad lubatud.

Siiski on Z-generatsioonis ka noori, kes soovivad kodu omada. „Kinnisvara ostmisel on määravaks eelkõige asukoht, kus oleksid vaba aja veetmise, sportimis-, ostlemis- ja meelelahutusvõimalused lähiümbruses. Lähtutakse 15 minuti linna kontseptsioonist. Kõik eluks vajalik peab olema kodu lähedal ja ideaalis nii, et autot ei peaks üldse omama,“ tõi Ly Johanson välja.