Uuring: rohkem kui iga kolmas Eesti elanik naudib kodus enim üksi aja veetmist. Psühholoog selgitab, kui oluline on kodus leida aega omaette olemiseks

Jaga ruum eri osadeks

Tema sõnul saab ruumijagajatega lihtsasti ruumi tsoonideks jagada . Need võivad aidata luua tunde, et tegu on eraldatud ruumiga, võimaldades niiviisi privaatset olemist. Kena väljanägemisega vahesein, mis on valmistatud looduslikest materjalidest võib isegi ruumi hubasust lisada. „Sarnase efekti saab luua kardinatega. Need saab kinnitada lakke ja laiali tõmmata, kui on vaja privaatsust,“ soovitab Saluste.