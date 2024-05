Kolm lihtsat nippi, kuidas oma rõdu mõnusaks puhkekohaks kujundada

„Meie kodukülastused on näidanud, et rõdu muutub tihti vähekasutatavate asjade panipaigaks. Seega tuleb rõdule kasvõi väikese laua paigutamiseks asjad korda seada või eest ära viia,“ ütles IKEA sisekujundaja Anneli Saluste ja lisas, et rõdu saab organiseerida lihtsate nippidega.

„Selleks, et muuta rõdu hubaseks nautimiskohaks, tulevad kasuks kitsad ja kõrged riiulid, mis kasutavad ära seina kõrgust. Ülemistele riiulitele saab asetada lillepotid ja alumistel riiulitel võib kasutada erinevate esemete hoiustamiseks kaanega kaste,“ soovitas IKEA sisekujundaja. Ta lisas, et terasest riiulitel on erilised läbipaistvad katted, mis võimaldavad riiuli muuta minikasvuhooneks.

Loo puhkeala

Et muuta rõdu kohaks, kus nautida tassitäit teed või kohvi, on vaja lauda ja vähemalt kahte tooli. „Rõdul tuleks kasutada ilmastiku- ja temperatuurikindlaid mööbliesemeid. Siseruumide mööbel ei pruugi otsesele päikesele või temperatuurikõikumistele hästi vastu pidada. Spetsiaalselt välitingimustes kasutamiseks mõeldud puit-, teras- või plastmööbel kestab kauem,“ ütles sisekujundaja.

Väikesele rõdule soovitab ta valida kokkupandavad, kompaktsed mööbliesemed, mida saab kasutamisvälisel ajal seinale riputada, vabastades ruumi näiteks värskes õhus spordiga tegelemiseks.

Kui kodus on rohkem välist ruumi, võib mööbli valikul improviseerida. Sisekujundaja sõnul muutub väli- ja siseruumi mööbli vaheline joon üha õhemaks. Väliruumid võivad välja näha peaaegu samasugused nagu elutoad.

„Märkame, et tihti kasutatakse terrassil mööblit, mis on väga sarnane siseruumide lahendustega. Palju heledaid kreemikaid, valgeid tekstiile, nagu diivanitel ning näha on ka palju erksaid kollaseid ja rohelisi toone. Samuti kasutatakse looduslikke materjale ja rohelisi taimi, mis aitavad kodust luua rohelise oaasi. Akaatsia ja paljud teised puidumaterjalid, metallraamid ning nöörist kootud materjalid on mööblis väga populaarsed,“ ütles Saluste.

Hubasus taskukohasel viisil