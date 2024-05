Kodu kui puhkeoaas: nõuanded, mille abil saad luua maailma mugavaima kodu

Kui kodu kujundades on olulisel kohal mugavus, tasub loobuda täiuslikkusest. Ei ole mõtet omada ilusat marmorist tööpinda, mida sa kardad määrida - see takistab sul köögis mugavalt elamast. Sama lugu on väikese plekiga diivanil või kriimuga laual. Millele mõelda, kui eesmärk on luua endale võimalikult mugav kodu?