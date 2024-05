A-energiaklassist enam ei piisa, uute hoonete keskkonnamõju on laiem. Mis on LEED-sertifikaat?

LEED ehk Leadership in Energy and Environmental Design sertifitseerimissüsteem on maailmas uute hoonete puhul enimlevinud rohemärgis, mille hindamisel ei piirduta üksnes energiatõhususega vaid hinnatakse hoone terviklikku mõju keskkonnale. LEED sertifikaadil on neli sertifitseeritud taset, hõbe, kuld ja plaatinum. Liven taotleb Pirita arenduse majadele neist kõrgeimat.

„LEED sertifikaat annab kinnituse, et hoone on keskkonda ning tervist säästvalt projekteeritud ja ehitatud. Siiani on Eestis selle märgisega ehitatud põhiliselt ärihooneid. Regati arendus on üks esimesi Eestis, mille kortermajadele sertifikaati taotletakse,“ rääkis Liven AS tegevjuht Andero Laur.

„Kui Eestis on seni keskendutud peamiselt energiamärgisele, siis LEED arvestab veel üheksat tegurit, mis keskkonda mõjutavad, näiteks uue hoone asukohta, ümbritsevat transporditaristut, veekasutust, sisekliimat ning materjalide ja ressursside kasutust ning erinevaid innovaatilisi lahendusi,“ selgitas Andero Laur.

Regati pst 3 arenduse puhul on nende teguritega arvestatud – rajatavad hooned on varustatud maaküttevaiade, maajahutuse ja päikesepaneelidega ning majadevahelisele alale rajatakse keskkonnasõbralik vihmaaed, kuhu suure saju ajal koguneb vesi, mis imbub maapinda ning filtreerub läbi pinnase merre. Uute kodude kõrval luuakse ka linnaelanikele avatud mereäärne piirkond, kuhu rajatakse ärid, kohvikud ja restoranid, et kujundada alast kvaliteetne ja terviklik linnaruum.