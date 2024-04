Imelihtne nipp, mis aitab igaühel kodus suurepärase lilleseade valmistada

Kui sa pole just professionaalne lilleseadjad, võib lopsaka lilleseade loomine keeruliseks osutuda. Aga tahaks ju lilli tuppa tuua! Õnneks on olemas lihtne nipp, mille abil saab iga kord kauni tulemuse!

Nipi abil jäävad lilled täpselt sinna, kuhu need vaasis asetad. See toimib, kuna loob võre, mis annab lille vartele veidi lisatuge. See on ilmselt lihtsaim viis, kuidas elegantset lilleseadet luua.