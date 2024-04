Kuidas nautida kodus looduslähedust kui sul pole terrassi või rõdu? Sisekujundaja annab nõu

„Lisaks sellele, et looduslike komponentide koju toomine kaunistab interjööri, avaldab see positiivset mõju ka inimese füüsilisele ja vaimsele heaolule. IKEA iga-aastase uuringu „Kodune elu“ kohaselt on side loodusega 16% Eesti inimeste jaoks üks peamisi tegureid, mis aitab kodus rahulolu tunda. Juurdepääs õuealale või rohelusele aitab vaimset heaolu säilitada iga viienda Eesti elaniku jaoks. Kuigi kõigil ei ole võimalik nautida terrassi või rõdu, ei tähenda see, et kodus poleks võimalik looduslähedus nautida,“ jagas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Säästa ruumi ja lisa koju rohelust vertikaalse „aiana“

Paljud toovad koju loodust läbi aknalaudadel elustaimede kasvatamise. Sisekujundaja osutab, et kui akna all on radiaatorid, tuleks taimi sagedamini kasta. Taimesõpradele, kellel pole aknalaudu või on need roheluse jaoks liiga kitsad soovitab Castro kasutada ruumi nutikalt – näiteks kui kodu on väike ja seal pole taimede jaoks palju põrandaruumi või aknalauad on liiga kitsad, loo kodus vertikaalne aed.