Uued mööblifassaadide värvid: inspiratsioon teie kodule

Uued värvid, uued võimalused!

Kuidas valida oma interjööri jaoks ideaalne fassaadivärv? Siin on kuus parimat peenete ja soojade värvidega tooni, mis täiendavad suurepäraselt sisekujundust ning kannavad edasi olulisi sisekujundustrende:

Kurkumiinkuld: Soe ja mullakollane toon Passion for Color 2023 kollektsioonist. See on suurepärane viis igasuguse interjööri helendamiseks, tuues esile vajaliku harmoonia ja tasakaalu. Ideaalne valik neile, kes soovivad täita oma ruumi värviga, mis mõjub muljetavaldavalt, ent samal ajal ei suru kogu ülejäänud sisekujundust maha – olenemata ruumi suurusest.

Soojad hallid: Külmad, skandinaavialikult hallid toonid hakkavad aeglaselt meie interjööridest taanduma. Praegu võiks panustada toonidele, mis lisavad kodustele ruumidele hubasust, selle asemel et neid visuaalselt jahutada.

Maavärvid: Valitsevad loodusest inspireeritud interjöörid. Maapinnatoonid, nagu soojad pruunid, liivatoonid ja tuhmid rohelised, hakkavad domineerima. Nendes värvides mööblifassaadid toovad teie kööki rahu ja tasakaalu. Kui need on värvid, milles tunnete end kõige paremini, vaadake kindlasti kašmiirtoone Trench Coat või Nutmeg Brown – näete, need võtavad teid kaasa!

Värvikontrastid: Ühendage julgelt erinevad värvid! Näiteks ühendage matid mööblifassaadid Ground Chili toonis puidust töötasapinnaga või vanillikreemikarva akrüülfassaadidega. Kontrastsed värvid lisavad karakterit ja elavdavad ruumi.

Mattakrüüliga mööblifassaadid – vastupidavus ja esteetika

Aastal 2024 on mattmööbel väga populaarne. Kodudes valitsevad matid köögid, kapid ja kummutid, lisades neile loomulikku õrna ning hubast iseloomu. Kuid mati viimistlusega pind võib olla probleemne, eriti kui on vaja seda laitmatult puhtana hoida. Sellistel pindadel jäävad sageli nähtavale sõrmejäljed. See sõltub aga mitte ainult matist viimistlusest, vaid ka materjalist, mille valite.