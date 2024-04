Uuring: eakaid kimbutavad kodus kõige enam veeavariid, ukselukud ja vara purunemine

Peaaegu iga päev pöörduvad vanemaealised ööpäevaringse koduabi teenuse poole, ent teevad seda viimases hädas. „Oleme märganud, et eakad on tihti kimpus lukkudega, mis lähevad katki ja inimene jääb ukse taha. Samuti on katsumuseks aknad või rõdu uksed, mis ei taha sulguda,“ rääkis ERGO koostööpartner, ööpäevaringset koduabi teenust pakkuv OÜ Roheline Laine operatsioonide juht Toomas Salumaa.

Näiteks meenub Salumaale jaanuarikuu alguses toimunud juhtum, kus vanemaealise proua rõduuks ei tahtnud enam sulguda ja jäi mitmeks päevaks avatuks. Väljas oli null kraadi ringis. Juhtumi teeb traagiliseks asjaolu, et klient oli samal ajal haige ning veetis 2 ööpäeva köögis pliidi ahjusuu ääres koos oma kassiga enne kui talle meenus, et tal on koduabi teenus. Pärast helistamist tuli kohale koduabi partneri, kes sulges rõduukse vana lingiga ning nõustas klienti edasiste sammude osas.

Koduabi hinnangul pöörduvad eakad nende poole sageli ka veetorude purunemise korral ja sellisel juhul läheb abi kutsumisega väga kiireks. Kui koduabi lõpuks kõne saab, on inimene tihti juba üsna närvis ja võib probleemi kirjeldamisega hätta jääda.

Näiteks tuli kõne vanemalt proualt kelle vannitoas pritsis torust vett. Proua oli väga mures ja nuttis, aga täpsemalt ei osanud olukorda kirjeldada. Kohale jõudes selgus, et segisti tihendid olid läbi ja tehnik vahetas need uute vastu. Veekahjustused ei olnud veel alla korrusele jõudnud levida, kuna seekord sai probleem kiiresti likvideeritud. Salumaa lisas: „Alati nii hästi ei lähe ja mõnikord tuleb inimene asenduspinnale viia kuni kahjustuste likvideerimiseni. Tõsiseimate juhtumite korral on hea kui eakale on tehtud kodukindlustus, mis kompenseerib nii asenduspinna kulud, alumisel korrusel tekkinud veekahjustuse kui ka enda korteri taastamise.“